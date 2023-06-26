Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Dünya yıldızı 4 yıllığına Galatasaray'da! Transferde mutlu son
Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için önemli yıldızlarla görüşen Cimbom, flaş bir ismin transferinde sona geldi. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü futbolcuyu 4 yıllığına kadrosuna katacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekibin kurmayları yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Yönetim bu sezonki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirlemişti.