Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Takımdan ayrılmak istiyor! Cimbom'a sürpriz forvet
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi çok istediği ve yönetimin de Arjantinli yıldız için ekstra çabaladığı bilinirken, olası anlaşamama durumunda B planı belirlendi. Buna göre Aslan, takımdan ayrılmak istediği belirtilen yıldız ismi gündemine aldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Forvet hattı için yelpazeyi geniş tutan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Takvim'in haberine göre; Cimbom 2016'da şampiyon olup bu yıl küme düşen Leicester City'den Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.