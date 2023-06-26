GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Takımdan ayrılmak istiyor! Cimbom'a sürpriz forvet

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Mauro Icardi'yi çok istediği ve yönetimin de Arjantinli yıldız için ekstra çabaladığı bilinirken, olası anlaşamama durumunda B planı belirlendi. Buna göre Aslan, takımdan ayrılmak istediği belirtilen yıldız ismi gündemine aldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 07:20