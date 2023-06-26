Galatasaray'da elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezonda hedef yine şampiyonluk.
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkanvekili Erden Timur yine dünya yıldızına sarı-kırmızılı formayı giydirmek için kolları sıvadı. Timur'un bu hamlesinde ise oyuncunun sözleşmesindeki o madde etkili olacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezonda hedef yine şampiyonluk.
Okan Buruk ve Erden Timur yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda liste bir hayli kabarık.
Erden Timur'un geçen sezon yapmış olduğı ve nokta atışı olan transferlerine bu yılda devam etmesi bekleniyor.