Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Galatasaray transfer için beklemede! Sağlık raporları inceleniyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi harekete geçti. Başkanvekili Erden Timur'un listesi bir hayli kalabalık. Icardi konusunda somut adım atamayan yönetimin ismini sır gibi sakladığı yıldız ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak santrfor konusu netleşecek.
Yönetim bu noktada bazı isimleri gizli tutuyor