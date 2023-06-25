Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden birisi Leandro Paredes'ti.
GALATASARAY HABERLERİ: PSG'den ayrılacak mı? Leandro Paredes'ten transfer kararı
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Leandro Paredes'i gündemine almıştı. Arjantinli yıldız geleceğiyle ilgili konuştu ve transfer kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden birisi Leandro Paredes'ti.
Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncu için uzun süredir temaslarını sürdürüyordu.
Paredes isminin gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırmıştı.