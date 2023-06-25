GALATASARAY HABERLERİ: PSG'den ayrılacak mı? Leandro Paredes'ten transfer kararı

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Leandro Paredes'i gündemine almıştı. Arjantinli yıldız geleceğiyle ilgili konuştu ve transfer kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 20:18