Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan eski yıldızına kanca!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, kamp dönemi öncesinde transferlerini tamamlamak ve adaptasyonu kısa tutmak istiyor. Sarı-kırmızılıların takımında kalıcı hale gelemeyen eski yıldızı için temaslara başladığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.
Ancak sarı-kırmızılı ekipte yüksek maliyetler nedeniyle Alex Telles ismi ön plana çıkmaya başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; 2014-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Brezilyalı oyuncu için Manchester United'la temaslar başladı.