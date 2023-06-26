Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi
Spor Toto Süper Lig'in 3 dev takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda transferde 3 takımı da ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Beşiktaş'tan ayrılan o yıldız için transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Ezeli rakipler yeni sezon öncesi kaliteli takviyeler yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Bu doğrultuda 3 takım arasından transfer döneminde öne çıkan ekip Fenerbahçe oldu.