Alexis Sanchez'den Galatasaray kararı! Transfer için bunu yaptı

Alexis Sanchez'den Galatasaray kararı! Transfer için bunu yaptı

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Şilili futbolcuya teklifini iletmişti. Bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncu da transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 09:57