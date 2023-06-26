Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında.
Alexis Sanchez'den Galatasaray kararı! Transfer için bunu yaptı
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Şilili futbolcuya teklifini iletmişti. Bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncu da transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında.
Devler Ligi'ne katılma yolunda kaza yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Cimbom'un transferdeki hedefleri arasında Alexis Sanchez de yer alıyor.