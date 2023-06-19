Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz forvet! Kendi takımı teklif etti
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılara flaş bir öneri geldi. O kulüp, golcü oyuncusunu Cimbom'a teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettiren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.