Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Muhtemel rakipler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu başlıyor. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kura çekim tarihi, maç takvimi ve muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, müsabaka tarihleri ve muhtemel rakipleri sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ Mİ?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov ekiplerinden biri ile eşleşecek. Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov eğer 2. ön eleme turunda elenirse kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

GALATASARAY PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray 3. ön eleme turunu geçer ve play-off turuna kalırsa, 4 muhtemel rakibi belli durumda. Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Galatasaray'ın direkt muhtemel rakibi olarak göze çarpıyor. 3. ön eleme turunu geçebilirse Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya) Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.