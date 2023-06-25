Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da fesih kararı! Büyük hayal kırıklığı yaratmıştı
Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yollarını ayırmak istediği o yıldızın sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Taraftarlar, yönetimin yapacağı hamleleri büyük bir heyecanla bekliyor.