Galatasaray'dan dev transfer teklifi! Yönetim gözünü kararttı

Yeni sezon transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı. Geçen sezona damga vuran golcüsü Mauro Icardi'nin de transfer durumu belirsizliğini koruyordu. Bu doğrultuda alternatif forvetlere yönelen yönetim, dünyaca ünlü yıldız için dev bir ücret teklif etti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)