Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Lucas Torreira'nın menajerinden olay sözler! "Transfer için randevu aldık"
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri, Uruguaylı futbolcunun transfer durumuna dair flaş açıklamalarda bulundu. Menajer Pablo Bentancur, adı Avrupa devleriyle anılan Torreira için o takımla transfer görüşmesi ayarladığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dursun Özbek ve yönetimi transfer listesindeki oyuncularla sürekli olarak görüşme halinde.
Öte yandan Cimbom'da ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.