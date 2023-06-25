Galatasaray, geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerin karşılığını aldı ve 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan çifte transfer bombası! Erden Timur İtalya'ya uçuyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde birçok bölgesi güçlendirmek isterken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Cimbom, önümüzdeki günlerde 2 yıldız için masaya oturacak. İşte o isimler ve transferdeki son detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Ligde ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.