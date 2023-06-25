Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İlk temas kuruldu
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar gündemine birçok yıldız ismi alırken, sürpriz bir ismi daha listesine yazdı ve ilk temaslara başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bafetimbi Gomis ile yolları ayıran Cimbom, Mauro Icardi için PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; hücum hattı için gündeme son gelen ismin İtalyan temsilcisi Spezia'da oynayan M'Bala Nzola olduğu ortaya çıktı.