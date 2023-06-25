Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu iyice güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Erden Timur temasa geçti! Cimbom'a bayram hediyesi
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, transferlerini kampa yetiştirmek ve adaptasyonu kısa tutmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, transferde tam yetki alırken; yıldız isim için devreye girdi ve menajeriyle ilk teması kurdu. İşte o dünya yıldızı ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kadrosunu iyice güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi Alexis Sanchez için bir kez daha kolları sıvadı.
Sezon başında da gündeme gelen Şilili yıldız, Marsilya'ya imza atmıştı.