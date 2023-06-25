İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı.
Galatasaray'a transfer engeli! Milan devreye girdi
Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için önemli takviyeler yapma hedefindeydi. Ancak Aslan'ın istediği yıldız için Milan da devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İtalyan devi Milan hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre, kırmızı-siyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.