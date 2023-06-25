GALATASARAY HABERİ: Milot Rashica transfer kararını verdi! Fenerbahçe'ye imza atacak mı?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Milot Rashica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların, Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız için Fenerbahçe devreye girmişti. Hatta sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibine Rashica için fiyat sorduğu belirtilmişti. 26 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe hakkındaki transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 09:32