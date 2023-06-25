Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya'da sık sık manşetlere çıkıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyor! Yıldız ismin yerine gidecek
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncuyu özellikle ülkesinin takımları kıskaca alırken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Serie A devinin yıldız ismi satması halinde Zaniolo'yu renklerine bağlamak için harekete geçeceği yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sarıkırmızılı takıma transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Zaniolo, İtalyan kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; bu takımların başında Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus bulunuyor.