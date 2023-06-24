Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu! İşte Arjantinli yıldızın tercihi
Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uzun zamandır görüşmelerini sürdürüyordu. İşte dünya yıldızının tercihi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'nde yer almak istiyor.
Cimbom, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.