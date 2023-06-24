GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira imzayı atıyor! İşte bonservis ücreti

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi bulunun yıldız orta sahanın, sarı kırmızılılardan ayrılması artık an meselesi. Uruguaylı futbolcunun yeni takımı ve bonservis ücreti büyük oranda belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 13:09