Galatasaray'dan tarihi transfer! Bu hamle yıllarca konuşulur

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için iddialı isimlerle görüşen Cimbom, çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transferde vites artıran sarı kırmızılıların, Avrupa'nın en büyük yıldızlarından birini kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 11:06