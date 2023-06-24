Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı.
Galatasaray'dan tarihi transfer! Bu hamle yıllarca konuşulur
Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için iddialı isimlerle görüşen Cimbom, çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Transferde vites artıran sarı kırmızılıların, Avrupa'nın en büyük yıldızlarından birini kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar transfer döneminde henüz Fenerbahçe kadar aktif olmasa da görüşmelerine tam gaz devam ediyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak istişare halindeydi.