Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Roma'dan Galatasaray'a meydan okuma! Transfer yarışını böyle duyurdular
Gelecek sezon için iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların transferi için yoğun uğraş verdiği yıldız oyuncuya Roma da talip oldu. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.
Yönetim bu bölge için geniş çaplı bir araştırma içindeydi.