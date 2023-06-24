Roma'dan Galatasaray'a meydan okuma! Transfer yarışını böyle duyurdular

Gelecek sezon için iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların transferi için yoğun uğraş verdiği yıldız oyuncuya Roma da talip oldu. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023- 14:06