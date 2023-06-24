Galatasaray o yıldızı elinden kaçırdı! İspanyollar transferi duyurdu

Transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray, şok bir haberle sarsıldı. Yeni sezon öncesi kaliteli bir sol bek takviyesi yapmak planlayan Cimbom, hedefindeki oyuncuyu elinden kaçırdı. Sarı kırmızılıların istediği o yıldız transfer tercihini İtalya Ligi'nden yana kullandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)