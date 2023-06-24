Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşmişti.
Galatasaray'dan Nantes'a transfer olmuştu! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, burada 51 maça çıkarak istikrar sağlamıştı. Fransız ekibi Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanırken, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'le yollarını ayırmıştı.
Fransız ekibi Mısırlı yıldızın 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı.