Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için transferde karşı karşıya!
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri görüşmeleri hızlandırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. 3 büyükler transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Sol kanat için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.
Siyah-beyazlılar, Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'yi gündemine aldı.