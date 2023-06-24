Galatasaray'da golcü transferi için harekete geçildi.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ile Beşiktaş arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gözdesi için devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise Meksika basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mostafa Mohamed ve Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle rotasyonda eksiklik yaşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, hücum hattına nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlıyor.