Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ile Beşiktaş arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın gözdesi için devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise Meksika basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023- 11:35