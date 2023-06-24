Süper Lig'i zirvede noktalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Galatasaray'da Joao Felix gelişmesi! Transfer...
Yeni sezon için iddialı transferler yapacak olan Galatasaray, Portekizli yıldız Joao Felix'i gündemine almıştı. Sarı kırmızılılara, 23 yaşındaki futbolcunun transferine dair flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi seviyesinde bir kadro kurmak için önemli isimleri listesine eklemeye devam ediyor.
Galatasaray ile adı anılan Joao Felix'in talipleri her geçen gün artıyor...