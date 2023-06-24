Galatasaray'da Joao Felix gelişmesi! Transfer...

Yeni sezon için iddialı transferler yapacak olan Galatasaray, Portekizli yıldız Joao Felix'i gündemine almıştı. Sarı kırmızılılara, 23 yaşındaki futbolcunun transferine dair flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 11:19