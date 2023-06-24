Galatasaray transferde gözünü kararttı! 12 milyon Euro teklif edilecek

Galatasaray transferde gözünü kararttı! 12 milyon Euro teklif edilecek

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen o yıldız için 12 milyon Euro bonservis ücreti teklif etme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 09:26