Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray transferde gözünü kararttı! 12 milyon Euro teklif edilecek
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen o yıldız için 12 milyon Euro bonservis ücreti teklif etme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim Wilfred Ndidi olmuştu. Yıldız futbolcuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı...