Galatasaray'da yeni sezon için çalışmalar başladı.
TRANSFER HABERİ - Genç yıldız Galatasaray'a göz kırptı!
Galatasaray'da transfer süreci başladı. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar birçok isim ile görüşüyor. Genç isimleri de takviye etmek isteyen kurmaylar, listesinde bulundurduğu isimden sevindirici bir haber aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
UEFA Şmapiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Cimbom'un transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.