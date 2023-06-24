TRANSFER HABERİ - Genç yıldız Galatasaray'a göz kırptı!

Galatasaray'da transfer süreci başladı. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar birçok isim ile görüşüyor. Genç isimleri de takviye etmek isteyen kurmaylar, listesinde bulundurduğu isimden sevindirici bir haber aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 06:40