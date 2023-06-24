Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray transferde büyük oynuyor...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Emre Can bombası! Gözden çıkarılan rakam...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok futbolcu gündeme gelirken, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Emre Can'la görüşüldüğü ve yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaşıldığı ortaya çıktı. İşte gözden çıkarılan rakam ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Devler Ligi'nde başarı isteyen sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi için Icardi ile görüşmelerine devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi.