Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Moussa Dembele krizi!
GALATASARAY HABERLERİ: Adı bir süredir Galatasaray anılan Moussa Dembele konusunda sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemi öncesi bu ismi bitirmek istemesinin ardından transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılarda kazanılan şampiyonluğun yankıları sürüyor.