Weston McKennie Galatasaray'a gidecek mi? Transfer kararını verdi!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Cimbom, Juventus forması giyen Weston McKennie ile ilgileniyordu. Birçok talibi bulunan 24 yaşındaki yıldız, sarı kırmızılı takımla ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)