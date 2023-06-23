Galatasaray'ın istediği Leandro Paredes transfer kararını açıkladı!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündeminde olan isimlerden birisi de PSG forması giyen Leandro Paredes'ti. Transferde adı birçok takımla anılan 28 yaşındaki orta saha, kariyerine dair önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)