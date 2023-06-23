Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Galatasaray'ın istediği Leandro Paredes transfer kararını açıkladı!
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündeminde olan isimlerden birisi de PSG forması giyen Leandro Paredes'ti. Transferde adı birçok takımla anılan 28 yaşındaki orta saha, kariyerine dair önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekibin idarecileri yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni ilk hedef olarak belirledi.