Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray para basacak! 3 yıldıza çılgın teklif...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldız isimleri için adeta rekor bonservis bedelleri önerilmeye devam ediyor. Zaniolo, Sacha Boey ve Nelsson'un yer aldığı listedeki işte o detay... GS SPOR HABERLERİ
Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var.
Gösterdiği müthiş performans sonrası birçok futbolcusu için teklifler alan sarı-kırmızılıların Avrupa devleriyle pazarlıkları son sürat devam ediyor.
Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler transfer operasyonunu doğrudan etkileyecek.