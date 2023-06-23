Gelecek sezon lige mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'nin 3. transferi Galatasaray'dan! Yönetimden taraftara bayram hediyesi
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya ilk olarak Ryan Kent daha sonra ise Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin yapacağı 3. transfer de belli oldu. Yönetim, Galatasaray ile sezona damga vuran o yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Sarı lacivertliler sezonun bitmesinin ardından kısa süre içinde 2 transfer açıkladı.