Fenerbahçe'nin 3. transferi Galatasaray'dan! Yönetimden taraftara bayram hediyesi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya ilk olarak Ryan Kent daha sonra ise Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin yapacağı 3. transfer de belli oldu. Yönetim, Galatasaray ile sezona damga vuran o yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2023- 09:14