Galatasaray'ın gizli transfer hedefi ortaya çıktı! İşte o isim

Galatasaray'da yeni sezon transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattında sayısal olarak eksilme yaşayan sarı kırmızılılar, bu bölge için çalışmalarına hız verdi. Forvete takviye yapacak olan yönetimin, sürpriz bir golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)