Flaş transferlerle geçtiğimiz sezona damga vuran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray taarruza başlıyor! Icardi olsa bile...
Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Okan Buruk'un isteği üzerine harekata başlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan Mauro Icardi için görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom, Icardi transfer edilse de edilmese de hücum hattına listesindeki 3 isimden 1 tanesini takviye edecek. İşte o isimler... | Galatasaray haberleri
Okan Buruk'un raporuna göre oyuncularla görüşen sarı kırmızılılar taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapıyor.
Transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray, bombaları patlatmaya hazırlanıyor.