GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk istiyordu! Yıldız isim takımda kalacağını açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, geçtiğimiz yıl da gündemine aldığı yıldız için girişimlere başlamıştı. Fakat Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi ve oyuncu takımda kalacağını açıkladı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)