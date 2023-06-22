Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Transferde büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi sol bek arayışındaydı. Cimbom aradığı ismi İtalya'da buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar özellikle sorun yaşadığı sol bek mevkisi için takviye arayışındaydı.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Serie A'nın en iyileri arasında yer alan Monza'nın sol beki Carlos Augusto'yu da listesine aldı.