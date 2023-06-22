Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ - İngiliz basını yazdı! Galatasaray'da rota Londra
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip golcü takviyesi yapacak. İngiliz basınının haberine göre Cimbom'un rotası Londra. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılılari Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.
Cimbom, ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak.