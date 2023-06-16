Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'a Arjantin'den Mauro Icardi müjdesi
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi, attığı kritik gollerle şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu. Sarı-kırmızılılar Arjantinli golcüyü takımda tutmak isterken, 30 yaşındaki yıldızla ilgili müjdeli haber yine ülkesinden geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Avrupa kupalarında yer alacak olan sarı kırmızılılar transferde işi sıkı tutuyor.
Yeni sezonu erken açacak olan Cimbom'da transfer için düğmeye basıldı.