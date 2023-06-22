TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 40 milyon Euro'luk yıldız! Menajeriyle görüşüldü

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası orta sahaya takviye yapma kararı almıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise bomba bir isim geldi. Cimbom, 40 milyon Euro'luk yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023- 17:08