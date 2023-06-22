Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 40 milyon Euro'luk yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası orta sahaya takviye yapma kararı almıştı. Sarı kırmızılıların gündemine ise bomba bir isim geldi. Cimbom, 40 milyon Euro'luk yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar temmuz ayından önce hedeflediği transferlerin birçoğunu tamamlamayı planlıyor.
Bu doğrultuda yönetim, listesindeki oyuncularla olan temaslarını sıklaştırdı.