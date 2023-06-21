Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde etraflı bir araştırma yapıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın listesindeydi! Kulüp başkanı yıldız ismin geleceği hakkında konuştu
Galatasaray'da transfer süreci hız kesemeden devam ediyor. Kadrosunda dünyaca ünlü yıldız isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, genç isimleri de transfer etmek istiyor. Rotasını Güney Amerika'ya çeviren kurmaylara genç yıldız için flaş bir haber geldi. Paraguaylı oyuncunun kulüp başkanı, futbolcusunun geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kuracağı alternafli kadroyla iddialı konuma gelmek istiyor.
Özellikle Avrupa'da başarı amaçlayan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor.