TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı golcü! Mauro Icardi'nin alternatifi...

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Devler Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna güçlü takviyeler yapmak istiyor. Performansı ile iz bırakan auro Icardi'nin bonservisini almayı planlayan Cimbom, hedefini gerçekleştiremezse rotasını değiştirecek. İşte Arjantinli golcünün alternatifi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)