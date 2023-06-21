Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Kolombiyalı golcü! Mauro Icardi'nin alternatifi...
Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kolları sıvadı. Devler Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna güçlü takviyeler yapmak istiyor. Performansı ile iz bırakan auro Icardi'nin bonservisini almayı planlayan Cimbom, hedefini gerçekleştiremezse rotasını değiştirecek. İşte Arjantinli golcünün alternatifi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.
Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.