Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Muslera devreye girdi! Uruguaylı orta saha geliyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik sürüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını düşünen yönetim transferde gaza bastı. Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, gündemine sürpriz bir ismi alırken bu konuda Muslera'dan da destek geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Rotasını Avrupa kupalarına diken Cimbom adından söz ettirmek istiyor.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak.