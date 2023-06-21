Nicolo Zaniolo, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için görülmemiş takas teklifi!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda, yönetim Zaniolo için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Galatasaray'a son olarak öyle teklif geldi ki herkes şaşırdı. İşte sürpriz takas teklifi... GS SPOR HABERLERİ
Nicolo Zaniolo, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.
Zaniolo'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.
İtalyan yıldızın 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.