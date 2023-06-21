GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için görülmemiş takas teklifi!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda, yönetim Zaniolo için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Galatasaray'a son olarak öyle teklif geldi ki herkes şaşırdı. İşte sürpriz takas teklifi... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 06:40