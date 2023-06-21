Bomba transfer iddiası! "Galatasaray'a satıldı"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, gelecek yılların transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde birçok bölgesi güçlendirmek isterken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde o yıldızın Cimbom'a satıldığı yazıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)