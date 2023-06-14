Performansı ile Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson için Galatasaray 'tok satıcı' durumunda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray Victor Nelsson'un bonservisini belirledi! 3 teklife ret
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Victor Nelsson olmuştu. Danimarkalı stoper gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, 3 kulübün teklifinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildiği ortaya çıktı. İşte Cimbom'un 24 yaşındaki yıldız için belirlediği bonservis bedeli ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı savunma ligde 27 gol yiyerek en iyi ekip olurken tam 16 maçta da kale gole kapatıldı.
Bu başarının mimarlarından olan Danimarkalı oyuncuya sezonun bitmesi ile birlikte teklifler yağmaya başladı.