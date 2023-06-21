Transferde dev kapışma! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok dünya yıldızı listede bulunurken, sarı-lacivertliler ise şimdiden 2 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeni teknik direktörü belli olduktan sonra takviyeler konusunda daha da hızlanacak Kanarya, G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği dünya yıldızına kancayı taktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 11:54