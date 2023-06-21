Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon oldu ve 4 yıl aradan sonra sezonu mutlu sonla kapattı.
Transferde dev kapışma! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok dünya yıldızı listede bulunurken, sarı-lacivertliler ise şimdiden 2 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeni teknik direktörü belli olduktan sonra takviyeler konusunda daha da hızlanacak Kanarya, G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği dünya yıldızına kancayı taktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Ülkemizdeki bir diğer kupa olan Ziraat Türkiye Kupası'nı ise Fenerbahçe kazandı.
İki ezeli rakip transfer çalışmalarına hız verirken, önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı.